Paiva critica la pausa de Liga MX por Leagues Cup: "No tiene sentido"

“Para mí no tiene sentido cortar el torneo. Quien soy yo para enseñar a las personas organizar torneos, pero creo que este tipo de paros deben ser para selecciones. Hoy empiezas Leagues Cup, la terminas y empiezas campeonato después o empiezas el campeonato, lo terminas y haces Leagues Cup después", mencionó en rueda de prensa.

El estratega portugués continuó molesto y aseguró que eso no se ve en el futbol europeo, por lo que la Liga MX deberá cambiar eso si quiere mejorar.

“No tiene ningún sentido. Tenemos que mejorar todos si queremos mejorar el futbol mexicano, no solo hablar. Nosotros debemos mejorar como entrenadores, más un extranjero que viene al país para intentar hacerlo mejor, traer propuestas de juego importantes. Yo no entiendo, en Europa no veo nada de esto”, sentenció Paiva.