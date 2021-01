"Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos, pero cada vez me siento mejor", confesó Memo Ochoa a los seguidores de su canal de Twitch , yosoy8a .

“Gracias por el apoyo, Nico que se sentía mal y pasó mala noche, Richard que se sentía bien, entonces los demás compañeros, cuerpo técnico ahí vamos, esperemos que no pase a mayores y que no haya más síntomas durante todos estos días que ese es el peligro y se hagan como lo ha hecho el Club América en todo momento las pruebas pertinentes para mantenernos lo más cuidados posibles, hay cosas que están fuera de las manos de los médicos, pero seguiremos para poder jugar y darles más alegrías ojalá que no se pospongan más juegos", detalló.