"Uno en casa encerrado... no es sencillo, la forma como la pasas no es como sufre la gente que está en las calles y en los hospitales, me tocó una parte, afortunadamente no la más grave y en casa todos bien ya saliendo de esto. Mi posición me lo permite, no así mis compañeros, pero pronto estarán de vuelta", apuntó en relación a la ausencia de Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, que volvieron a la actividad pero con el equipo Sub-20.