Liga MX Chivas vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

Este domingo 5 de abril el Estadio AKRON será el escenario del enfrentamiento entre Guadalajara y Pumas, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Actualmente, Guadalajara ocupa la primera posición de la tabla con 30 puntos y ahí se mantendrá luego de que el sábado Cruz Azul perdiera su compromiso ante Pachuca y que a la vez fue la pérdida del paso perfecto como local.

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En su último partido, el Rebaño logró una victoria, lo que refuerza su posición como líder del torneo.

Por su parte, Pumas se encuentra en la quinta posición con 23 puntos y saldo de seis victorias en lo que va del torneo. También llegan con una victoria en su más reciente encuentro, lo que les permite mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

Este partido presenta una diferencia de 7 puntos entre ambos equipos, lo que añade un nivel de competitividad al encuentro. Con el rendimiento reciente de ambos equipos, se anticipa un duelo interesante en el que cada uno buscará consolidar su posición en la clasificación.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CHIVAS VS. PUMAS DE LA JORNADA 13

Chivas llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Monterrey en su último encuentro, lo que les da confianza y los motiva a seguir en la lucha por los primeros lugares.

Por su parte, Pumas también se presenta en un buen momento, habiendo superado a América, lo que les inyecta energía y les permite afrontar el desafío con la intención de mantener su racha positiva.

Cuándo es el Chivas vs. Pumas: el juego es el domingo, 5 de abril de 2026 en el Estadio AKRON.

el juego es el domingo, 5 de abril de 2026 en el Estadio AKRON. A qué hora es el Chivas vs. Pumas: el partido inicia en México a las 8:07PM; en Estados Unidos es a las 10:07PM tiempo del Este, 9:07PM tiempo del Centro y 7:07PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 8:07PM; en Estados Unidos es a las 10:07PM tiempo del Este, 9:07PM tiempo del Centro y 7:07PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Chivas vs. Pumas: La información sobre la transmisión del partido aún no ha sido confirmada.