Liga MX Cruz Azul vs. Pachuca: La Máquina pierde el paso pefecto como local en el Clausura 2026 Kenedy se lució con doblete y los Tuzos cortaron la increíble racha de juegos sin perder de La Máquina en el Clausura 2026.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | ¡Tuzos derrota a La Máquina! Con doblete de Kenedy, Pachuca alza la mano en el Cuauhtémoc

Cruz Azul perdió 1-2 ante Pachuca en partido correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX y con ello perdió su increíble racha en el certamen, pues no perdía desde la jornada uno. Esta es, de hecho, apenas su segunda derrota del torneo.

Al minuto cuatro Pachuca abrió el marcador aprovechando un grave error de Andrés Gudiño quien buscó salir jugando con un pase corto, pero Kenedy estuvo atento, interceptó la pelota y de frente a la portería no falló para anotar el primer gol de los Tuzos.

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CHRISTIAN EBERE SE ESTRENA EN LIGA MX

En el tiempo agregado el Cruz Azul encontró el empate gracias a un gol de Christian Eberequien aprovechó un rebote en un intento de despeje de la defensa hidalguense para superar al portero. Fue el primer gol del nigeriano en la Liga MX.

Parecía que los celestes podrían competir, pero en el inicio del segundo tiempo, en el minuto 57, Kenedy apareció nuevamente. Esta vez se hizo de un espacio desde fuera del área y mandó un potente remate que no pudo alcanzar el portero celeste.

Los Tuzos se quedaron con diez hombres en la recta final del partido, pero no fue suficiente ventaja para Cruz Azul que no encontró el empate.

Video ¡Tienen que cerrar el Cuauhtémoc después de este golazo de Kenedy! Doblete enfermo

¿HACE CUÁNTO NO PERDÍA CRUZ AZUL?

Cruz Azul perdió su impresionante racha de 15 juegos sin perder considerando todas las competencias en que participa, pues no caía desde la jornada 1 del Clausura 2026 cuando fueron derrotados por el León.

Ahora el equipo de Larcamón deberá concentrarse en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Los Angeles FC que disputarán la siguiente semana como visitantes.

Video ¡Se estrena con La Máquina! Ebere anota el gol que mete a Cruz Azul en el juego

Video ¡Error de Gudiño! Kenedy aprovecha y madruga al Cruz Azul

CRUZ AZUL VS PACHUCA: ACCIONES DEL PARTIDO

Pachuca se queda con diez hombres tras la revisión de una jugada en el VAR

(83' | 1-2) Christian Rivera cometió suna falta sobre Fernández. En un inicio el árbitro no la consideró tan grave, pero tras consultar el VAR mostró la roja al jugador.

Gol de Robert Kenedy, metió zapatazo que dejó inmóvil a Andrés Gudiño.

(58' | 1-2) El de los Tuzos volvió a poner en ventaja a su equipo a pocos minutos de iniciado el segundo tiempo.

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Gol de Christian Ebere con zurdazo dentro del área chica

(45+2' | 1-1) El delantero nigeriano marcó en un aparente fuera de juego, pero tras el VAR el árbitro dio por bueno el tanto de La Máquina.

Nico Ibáñez remató y Carlos Moreno detuvo con la cabeza de manera soberbia.

(38' | 0-1) La Máquina está cada vez más cerca del empate, pero la jugada fue finamente anulada por posición adelantada

Atajadón de Carlos Moreno a dos manos para evitar el 1-1

(33' | 0-1) Cruz Azul presiona en busca del empate en el Estadio Cuauhtémoc.

Jorge Rodarte remata de 'martillazo' pero no encuentra las redes

(28' | 0-1) El zaguero se subió a la ofensiva para tratar de encontrar el empate, pero sin éxito.

Gol de Kenedy; los Tuzos son los primeros en abrir el marcador

(5' | 0-1) El delantero brasileño mete un potente remate al arco que no puede detener el portero celeste y abre el marcador.

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