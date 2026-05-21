Liga MX Falta de Rubén Duarte que no fue sancionada podría marcar el rumbo de la Final Clausura 2026 El árbitro decidió no sacar tarjeta para el defensor de Pumas, pese a que dejó en alto la pierna.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Se estaba armando el traka-traka! Duarte le deja un recuerdito a Paradela

El campeón del Torneo Clausura 2026 se definirá hasta el próximo domingo, pero este jueves, en el juego de ida entre Cruz Azul y Pumas, ya se presentó la primera jugada polémica que podría marcar el rumbo de la serie.

Los primeros minutos del encuentro realizado en el Estadio Ciudad de los Deportes fueron intensos, con jugadas de ida y vuelta en ambas porterías.

PUBLICIDAD

¿Cómo ocurrió la jugada de Rubén Duarte?

La jugada en cuestión ocurrió al minuto 19, cuando en medio campo, el defensor Rubén Duarte cortó una jugada de Cruz Azul, pero lo hizo de forma atrabancada al levantar de más la pierna y chocar contra José Paradela.

En las repeticiones se pudo ver que en su movimiento dejó la pierna arriba y tocó a la altura de la cintura al delantero argentino.

Paradela cayó de inmediato al campo, al igual que Duarte, quien también se llevó un contacto. Los jugadores de ambos equipos comenzaron a pedir tarjeta, pero Ismael Rosario López Peñuelas decidió que no merecía la tarjeta preventiva y mucho menos la roja.

Incluso, ni el VAR tomó en cuenta la jugada para una revisión. Tras unos minutos, ambos jugadores se levantaron y continuaron en el juego.