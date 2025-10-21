Graban momento de 'Chicha' Sánchez con Konan Big y vaya que dolió

Video ¡Golpean al 'Chicha' Sánchez! Graban el momento y el video se hace viral

Diego 'Chicha' Sánchez, jugador de Tigres y que recién concluyó su participación en el Mundial Sub-20 en Chile 2025, protagonizó un momento curioso con el exluchador Konan Big.

El elemento de la escuadra de la UANL, que brilló en la Liga MX ante el Necaxa, recibió la 'bendición' del exluchador, quien es también ampliamente conocido en redes sociales.

"Ladra, perro", pidió Konan Big a 'Chicha' Sánchez en un ritual característico antes de darle el golpe en el pecho y después la también tradicional 'cachetada' al juvenil de Tigres.

Konan Big es un exluchador profesional quien es conocido también por participar en 'Jalando Fierro', junto con Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México en su tercera temporada.