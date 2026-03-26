Guadalajara Chivas tiene un nuevo Chiva Hermano campeón del mundo, Roberto Carlos Las Chivas presumen a uno de los jugadores más emblemáticos de Brasil y el Real Madrid posando con su playera.

Video Chivas tiene un nuevo Chiva Hermano brasileño y campeón del mundo

El histórico jugador de la selección de Brasil, Roberto Carlos, volvió a sorprender a la afición mexicana con una aparición en el estado de Jalisco, donde al parecer se volverá habitual su estancia debido a que ahí vive una de sus hijas, que por cierto es mexicana.

Quien fuera también una leyenda del Real Madrid de LaLiga de España, parece que ahora, debido precisamente a esos lazos familiares que diera a conocer recientemente, se ha hecho seguidor de uno de los equipos de aquellas tierras, las Chivas.

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Al menos así lo hizo ver precisamente el Club Guadalajara, ya que a través de sus redes sociales, publicó una foto de Roberto Carlos portando una casaca del Rebaño Sagrado con su nombre y número habitual, donde luce bastante contento.

"¡ Un nuevo ChivaHermanooo! Roberto Carlos, amigo, ¡ya eres mexicano!", escribieron en su publicación en su cuenta de X.

El también campeón del Mundo con Brasil en 2022 visitó el estado de Jalisco, en territorio mexicano, en especial Puerto Vallarta y Tequila, debido a lo involucrado que actualmente se encuentra con la próxima Copa Mundial 2026, donde una de las sedes será en Guadalajara, ciudad de ese estado de la República.