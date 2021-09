Gignac sobre el Piojo: Tengo una super relación con Miguel

“Yo no tengo ego yo me pongo a las órdenes del entrenador, siempre he sido así, a veces tengo un carácter un poco fuerte pero nunca tuve problema por Miguel eso es claro y nunca ha pasado, por el momento, después no sé qué si por mi carácter veremos, pero la verdad desde el inicio que llegó Miguel la relación está increíble porque su comunicación es clara, no va a las espaldas y te dice las cosas de frente así que no sé quién inventó esto pero es pura mentira”, dijo en conferencia de prensa.