Mundial 2026 Así reacciona ‘Gato’ Ortiz tras quedar fuera de la lista de árbitros para el Mundial 2026 El árbitro mexicano se mostró reflexivo luego de no estar incluido en las designaciones de la FIFA para la Copa del Mundo de este verano.

Video La reacción de Marco Antonio Gato Ortiz tras no estar designado para el Mundial 2026

Katia Itzel García y César Arturo Ramos son los árbitros mexicanos que aparecen en las designaciones de la FIFA para la Copa del Mundo en la que fungirán como centrales, además de tres árbitros asistentes y dos de asistente de video.

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Sin embargo, no apareció en la lista Marco Antonio Ortiz, mejor conocido como ‘Gato’ Ortiz, quien pese a su exposición en la Liga MX y otras competiciones internacionales no fue considerado para la justa mundialista de este verano.

Ante ello, ‘Gato’ Ortiz dejó entrever que sí hubo sentimientos de decepción, frustración y/o tristeza, pues reaccionó en su cuenta personal de Instagram de manera reflexiva luego de no verse en la lista de árbitros designados para el Mundial 2026.

“Trabajamos duro para llegar a donde estamos, solo para sentir que aún no hemos llegado. A veces, la meta se aleja justo cuando crees haberla alcanzado. Ya lograste las metas que un día dijiste que te harían feliz.

“Porque en este mundo que nunca se detiene, siempre parece que falta algo más: otro logro, otra meta, otra versión de ti. Pero si nunca te permites sentir que ya estás, ¿Cuándo vas a disfrutar el camino? Has avanzado mucho. Has superado más de lo que recuerdas. Hoy, haz una pausa.

“Mira atrás con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia. Porque el éxito no está en la meta, sino en la persona en la que te conviertes mientras la persigues”, fueron parte de las palabras que compartió ‘Gato’ Ortiz en sus redes sociales.

Estos son los árbitros que asistirán al Mundial 2026 en representación de México: