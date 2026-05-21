Liga MX Los únicos sobrevivientes del Cruz Azul campeón que siguen en la Final Gudiño y Jiménez probaron las mieles del campeonato del Torneo Guard1anes 2021 y en esta ocasión buscarán repetir.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cruz Azul vs. Pumas: los últimos campeones de La Máquina que siguen en la Final 2026

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas no solo representa una nueva oportunidad de gloria para La Máquina, también trae de vuelta el recuerdo de aquella histórica conquista del Guard1anes 2021, cuando el club rompió una sequía de más de 23 años sin título de Liga MX.

A cinco años de aquella noche inolvidable, únicamente dos futbolistas que formaron parte de esa plantilla permanecen en el actual plantel celeste: Andrés Gudiño y Cristian Ramón Jiménez.

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Siguen en Cruz Azul pese a los múltiples cambios

El caso de Gudiño refleja perseverancia y paciencia. En el Guard1anes 2021 no vio minutos, ya que se encontraba detrás de Jesús Corona, pero el guardameta mexicano ha sabido mantenerse dentro de la institución pese a los constantes cambios de entrenadores, refuerzos y competencia interna.

Por otro lado, Cristian Jiménez tiene una historia similar. Su rol con el equipo en aquel torneo fue secundario; no sumó minutos, pero saboreó el campeonato.

Buscarán repetir la gloria con Cruz Azul

Su permanencia en el club lo coloca como uno de los pocos sobrevivientes de aquel plantel campeón que logró terminar con una de las sequías más largas en la historia del futbol mexicano.

La presencia de ambos futbolistas en la Final del Clausura 2026 simboliza el vínculo entre generaciones dentro de Cruz Azul.

Mientras gran parte del plantel actual busca conquistar su primer campeonato con la camiseta celeste, Gudiño y Jiménez saben perfectamente lo que significa devolverle un título de liga a la afición cementera.