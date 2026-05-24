Liga MX Exjugadores le pondrán sabor especial a la Final Pumas vs. Cruz Azul La Final entre Cruz Azul y Pumas tendrá reencuentros muy especiales, con jugadores que militaron en ambos conjuntos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Futbolistas con pasado en ambos clubes vivirán una final muy especial

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas no solo enfrentará a dos de las instituciones más importantes del futbol mexicano, también reunirá historias de futbolistas que conocen perfectamente a su rival, luego de haber defendido anteriormente sus colores.

De cara a la serie por el título, algunos jugadores vivirán una final especial al reencontrarse con su exequipo, añadiendo un ingrediente extra a una rivalidad que históricamente ha sido intensa dentro de la Liga MX.

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¿Qué jugadores de Cruz Azul tienen pasado en Pumas?

Del lado de Cruz Azul aparecen Erik Lira, Amaury García, Cristian Ramón Jiménez y Gabriel Fernández, futbolistas con pasado universitario y que ahora buscarán impedir que Pumas levante el campeonato.

Erik Lira es quizá el caso más representativo y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo antes de llegar a Cruz Azul, con un breve paso también por Necaxa. Sin embargo hay que recordar que el mediocampista no podrá jugar, ya que su condición de seleccionado nacional, le prohibe tener participación en el campo, pero seguramente querrá que La Máquina se imponga a su exequipo.

Desde su arribo a La Máquina en el Clausura 2022, Lira se consolidó como pieza clave en el mediocampo cementero y ahora disputará una final precisamente frente al club donde inició su carrera profesional.

¿Qué exjugador de Cruz Azul ahora defiende a Pumas?

Por parte de Pumas, el caso más llamativo es el de Uriel Antuna. El atacante mexicano llegó al conjunto universitario tras su paso por Cruz Azul, club con el que vivió momentos importantes y donde recuperó protagonismo en la Liga MX.

El choque entre Cruz Azul y Pumas tendrá así un componente emocional importante, con jugadores que conocen de cerca la identidad, presión y exigencia de ambos clubes.