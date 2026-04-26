Liga MX Esteban Solari revela conversación con Efraín Juárez en el Pachuca vs. Pumas Los excompañeros se encararon durante el partido al filo del área técnica y esto fue lo que se dijeron.



Video Esteban Solari revela intercambio con Efraín Juárez en el Pachuca vs. Pumas

Esteban Solari, entrenador del Pachuca, reveló en rueda de prensa el intercambio de palabras que tuvo con Efraín Juárez, excompañero del argentino y actual entrenador de Pumas tras el juego de Jornada 17 en el Estadio Hidalgo.

En algún punto del partido en el Estadio Hidalgo, Solari y Efraín intercambiaron una acalorada conversación al filo del área técnica y esto fue lo que se dijeron.

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"Fue una telenovela, pero ya se lo dije personalmente, se le valora el trabajo que está haciendo, bien merecido lo tiene, lleva un año de proceso, para cualquier técnico tener un proceso largo es bueno.

"Tuvimos nuestras discusiones porque le dije que sus jugadores se estaban tirando mucho y haciendo mucho tiempo, se enojó un poco, pero no sale de ahí, del juego cuando uno está en calor, felicitarlo porque Pumas ha hecho un gran torneo y es uno de los favoritos para salir campeón", comentó Solari con una sonrisa en el rostro.

El partido entre Pachuca y Pumas terminó con los ánimos caldeados tras la bronca entre Keylor Navas y Salomón Rondón que terminó con la expulsión del delantero venezolano.