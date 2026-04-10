Liga MX El técnico del América André Jardine no se guarda nada ante Cruz Azul El estratega del América va por los tres puntos ante la Máquina, por lo que pondrá a sus mejores futbolistas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Una buena y una mala para América para el Clásico Joven

Las Águilas del América cerraron su participación para enfrentar a Cruz Azul este sábado, en una edición más del Clásico Joven, que tendrá como ‘ingrediente especial’ el regreso al estadio Banorte, para el compromiso de Liga.

El técnico André Jardine pondrá a sus mejores futbolistas para medirse a la Máquina, en búsqueda de los tres puntos, que le aseguren un boleto a la Liguilla. Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Gibrán Araige, quién agregó dos noticias una buena y otra mala.

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“La buena noticia es el regreso del colombiano Cristian Borja, tras superar sus problemas físicos y la mala noticia es que Henry Martín no está al 100 por ciento y el cuerpo médico prefiere no arriesgar al delantero mexicano y se recupere plenamente para la Liguilla”, informó Araige.

Calendario apretado

América jugó a media semana ante Nashville FC en la Concacaf Champions Cup, donde empató a cero goles. Cruz Azul, por su parte, perdió 3-0 ante LAFC en el mismo certamen.