América América vs Cruz Azul: 685 días después, vuelve el duelo al Estadio Banorte El Clásico Joven vuelve al ahora Estadio Banorte tras casi dos años.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América y Cruz Azul regresan al Coloso de Santa Úrsula luego de 685 días

Este sábado habrán transcurrido 685 días desde la última vez que América y Cruz Azul se midieron en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte; noche en la que una afición festejó un título y la otra volvió a sentirse defraudada.

Fue el 26 de mayo de 2024 cuando azulcremas y celestes se enfrentaron en un pletórico Coloso de Santa Úrsula. Para esas fechas, se presupuestaba que el escenario ya estaría cerrado para la remodelación de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, pero todavía albergó algunos encuentros más.

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¿Cómo fue aquella final entre América y Cruz Azul?

Lo cierto es que Cruz Azul ya no jugaba ahí, solo América. Cabe recordar que, de hecho, para aquella final, el duelo de ida fue en el Estadio Ciudad de los Deportes, que era casa momentánea de La Máquina. Dicho encuentro terminó 1-1, por lo que todo se definiría en el ahora Estadio Banorte.

Para el encuentro de vuelta se dieron cita más de 73 mil espectadores. Pese a que la lluvia se hizo presente y no cesó, y solo hubo un gol, en emociones nadie se quejó. Apenas en 20 minutos de juego, Luis Ángel Malagón ya era figura.

Polémico penal dio título al América

En el segundo tiempo, un gol anulado pausó el grito de gol que soltaba la afición del equipo. Para el minuto 70, una polémica falta de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes le dio al América la oportunidad que Henry Martín no desaprovechó.

Aquella afición que hizo un entradón, donde una celebró y la otra no, promete volver a darse cita en un inmueble que escribirá sus primeras historias tras estar casi un año y 10 meses cerrado.