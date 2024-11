Para el profesor Enrique Meza no hay medias tintas al asegurar que el futbolista mexicano se conforma con muy poco, así lo señaló en el programa Faitelson sin Censura. “No me refiero a lo que gana o ganó en un momento dado y deja de gustarle la parte más importante de todas. Empiezas a ganar bien, pero lo gastas en lugar de invertir en una casa. Después se alejan de todo y no les importa tanto lo que venga”.

“A los 38 años puede uno estar sin dinero y sin familia. Todos los futbolistas de futbol se sienten guapos, todo el tiempo se andan viendo al celular, se arreglan, se hacen peinados, tatuajes y todo esto los distrae mucho”, agregó el profe Meza.

“Hay un momento en donde al jugador de futbol lo que menos le importa es jugar. Le gusta la calle, la noche, la buena ropa, la buena comida, pero no le pidas que haga grandes esfuerzos porque se pone de malas. Yo tuve muchos jugadores a los que les dije: Ten cuidado porque te puede pasar esto, ten cuidado y me contestaban que no era cierto, a mi no me va a pasar”, comentó Enrique Meza.

Finalmente aseguró: “Dejamos de querer el futbol y no le damos el respeto que debe. Tuve jugadores en Toluca que cambiaban carro tres veces al año y les decía que dejaran de hacer cosas y me contestaban no se meta es mi vida es tu vida, pero te estás haciendo daño”.

