“Sí, yo solo tengo palabra de agradecimiento a todos y cada uno de los que tuve como compañeros. A mí me recibieron muy bien y me mantuvieron a lo largo de los años como uno más, nunca hubo una diferencia", agregó Sinha.

SINHA DICE COMO ACABAR CON LA CRISIS DEL TRI

Antonio Naelson Sinha aseguró en Faitelson Sin Censura que para que la selección mexicana pueda crecer tienen que priorizar el espectáculo en las canchas y no estar cambiando reglas a cada rato.

"Lo he dicho y lo seguiré diciendo, mientras no prioricemos la cancha seguiremos con problemas, no podemos estar cambiando las reglas del futbol cada semana, cada mes o cada seis meses”