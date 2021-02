Diego Cocca , entrenador del Atlas fue claro sobre la supuesta alineación indebida de Federico Viñas, quien no fue registrado para jugar ante los 'rojinegros' pero realizó movimiento de calentamiento y por algunos minutos estuvo en el área de suplentes con el juego ya iniciado, por lo que indicó que espera que la Liga MX actúe de oficio.

"Todos estamos regidos por un reglamento, muchas veces nos perjudica, hoy nos perjudicó con el tema de la expulsión y también es muy claro sobre inscribir jugadores o no, nosotros nos fijamos mucho en quienes pueden entrar, surgió el tema de Viñas que no estaba en la planilla, pero si en el calentamiento, esperamos que la liga interceda ", dijo.

"A mí me llamó la atención que Viñas estaba calentando con sus compañeros, pero no estaba en la planilla, a nosotros nos llamó la atención porque es un jugador importante que podía entrar, consultamos y nadie sabía, después nos enteramos de que en teoría no debía estar ahí", añadió tras la victoria de las Águilas sobre su escuadra.