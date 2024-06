“Me encuentro muy bien mentalmente. Bueno, del primer día que me sucedió esto lo tomé de la mejor manera y pensando que todo tiene un propósito, como lo he dicho varias veces. Me recuperaré de la mejor manera y volveré más fuerte.

“Ahora voy a ser un aficionado más de mi selección. Uruguay no más”, indicó el delantero uruguayo quien además dijo que si bien habló con el portero Rodolfo Cota sobre no estar en los planes del equipo , no sabe si lo hará con rumbo hacia el América.

“No, no, no tuvimos esa comunicación. Si hablamos con Rod es del tema de cómo estoy, de cómo está él también, bueno, por todo lo que está pasando, de su rumor y demás, pero no, no, no me preguntó nada y bueno, creo que no sé cómo es su situación, digamos. Así que es todo rumores, creo, no lo sé”, repuntó Viñas.