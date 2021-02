“Por la estadística sí (es el partido más importante), porque te estás enfrentando al mejor del mundo, Bayern; sabemos que la UEFA es de las mejores del mundo, ha ganado todo, va por su sextetete, es importante estar ahí, la competencia del futbol mexicano es poca o casi nula, si no es Mundial de Clubes, si no es Mundial, o Concachampions, y no lo veo (Concachampions) como un parámetro para estar constantemente en los Mundiales.

“El futbol mexicano no se ve, no se ve a nivel mundial, nadie nos conoce porque no hay difusión, porque piensan que es un futbol a lo mejor que es malo, lo comparan con China, es la verdad, no estoy diciendo ninguna mentira, lo que no ven los extranjeros, Uruguay, Brasil, Argentina, es que en el futbol mexicano hay mucho mejor nivel que en Sudamérica, el problema es que no lo podemos demostrar jugando Libertadores ni Sudamericana, he escuchado mucho desprestigio que cómo es posible que un equipo brasileño perdiera contra un mexicano y no perdieron, les pusieron un baile”, dijo el ‘Pollo’ Briseño para TUDN.