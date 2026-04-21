Liga MX Cruz Azul sigue en el bache, ahora empata con Querétaro en la Corregidora Cruz Azul llegó a seis partidos sin ganar en el Clausura 2026 y pone en peligro la cuarta posición.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Resumen | Querétaro le arrebata puntos a Cruz Azul

Cruz Azul no pudo cortar la mala racha luego de empatar 1-1 frente a Querétaro en partido de la jornada 16 del Clausura 2026 que lo mantiene en la cuarta posición del torneo.

Con esta igualada la Máquina llegó a nueve partidos sin conocer la victoria, seis de liga y tres juegos de Concacaf Champions Cup.

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El conjunto del Cruz Azul se adelantó muy temprano en el partido gracias al gol de Jeremy Márquez al minuto nueve, y parecía que la Máquina podría salir del bache por el que atraviesa.

Video ¡Gol de Cruz Azul! Jeremy Márquez abre el marcador en Querétaro

Los Celestes eran mejores en la cancha, pero no eran claros al frente y justo antes del descanso el Querétaro consiguió el empate con mucha fortuna ya que Jeremy Márquez anotó en propia puerta.

Video ¡Autogolazo! Jeremy Márquez pone el empata para Gallos



Para la segunda parte, Cruz Azul buscó recuperar la ventaja ante unos Gallos Blancos que se motivaron con el empate que en momentos preocuparon a los Celestes.

La Máquina tuvo el gol del triunfo en el tiempo de compensación, pero el ‘Toro’ Fernández se perdió un gol claro en la línea que impidió que Cruz Azul se quedara con los tres puntos.

Con este empate, el cuadro de la Máquina llegó a 30 puntos y se mantiene, por ahora, en la cuarta posición del Clausura 2026 de la Liga MX.