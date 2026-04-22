Liga MX Necaxa vs. Chivas EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 Con posibilidad matemática, los Rayos reciben al Rebaño como una de sus últimas oportunidades de clasificar a la Liguilla.

Video En vivo: Necaxa vs Chivas Jornada 16 de la Liga MX

Necaxa vs. Chivas se enfrentan en plena Feria de San Marcos como parte de la última jornada doble del torneo regular de la Liga MX Clausura 2026 y con objetivos diferentes cada equipo rumbo al inicio de la Liguilla.

Los Rayos están obligados a ganar para que en la última fecha intenten meterse a la Liguilla como uno de los mejores ocho equipos del torneo, pero como local en el estadio Victoria tiene más derrotas que victorias este semestre.

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Chivas, por su parte, llega como líder del torneo, le saca un punto a Pumas y de ganar entonces amarrará el primer lugar, pero si no lo hace, dará oportunidad a los de la UNAM de acabar primeros en la Jornada 17 que se juega este fin de semana.

NECAXA VS. CHIVAS EN PARTIDO DE LA FECHA 16 DEL CLAUSURA 2026

Los Rayos tienen dos victorias consecutivas en casa dentro de la Liga MX frente al Guadalajara, su última derrota se dio con un escandaloso 0-4 en la Fecha 10 del Apertura 2022.

Chivas, como visitante, no sabe lo que es empatar en el Clausura 2026 y llega con una derrota a cuestas en esta condición tras caer 4-1 en el Volcán frente a Tigres dentro de la Jornada 14.