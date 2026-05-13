    Liga MX

    Alineaciones Cruz Azul vs. Chivas en partido de ida de Semifinales

    La Máquina realizó un cambio en su cuadro titular para enfrentar al Rebaño en el primer frente rumbo a la Final de la Liga MX Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video El cambio de Cruz Azul para la Semifinal de ida ante Chivas

    Cruz Azul vs. Chivas se miden en partido de ida de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Banorte, partido entre el tres y el dos de la tabla de posiciones final a lo largo del torneo regular.

    La Máquina como local apenas perdió un partido y fue ante los Tuzos del Pachuca, cuando se midió ante el Rebaño ganó 2-1 dentro de la séptima jornada. No pierde en condición de local ante el Guadalajara desde el 0-1 del Clausura 2022 con gol de ‘Chicote’ Calderón.

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    Cruz Azul tiene un movimiento en su alineación titular en comparación al partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026, pues a diferencia del juego ante Atlas en la CDMX el fin de semana pasado, Jorge Rodarte no va de inicio y sí va Ángel Márquez.

    Chivas, por su parte, repite el ismo cuadro con el que venció a Tigres en el Estadio Akron para conseguir el pase a las Semifinales del futbol mexicano.

    Así es la alineación de Cruz Azul vs. Chivas:

    • Kevin Mier
    • Omar Campos
    • Willer Ditta
    • Gonzalo Piovi
    • Agustín Palavecino
    • Ángel Márquez
    • Amaury García
    • Carlos Rodríguez
    • José Paradela
    • Carlos Rotondi
    • Christian Ebere

    Así es la alineación de Chivas vs. Cruz Azul:

    • Oscar Whalley
    • José Castillo
    • Bryan González
    • Diego Campillo
    • Omar Govea
    • Efraín Álvarez
    • Fernando González
    • Richard Ledezma
    • Santiago Sandoval
    • Ricardo Marín
    • Ángel Sepúlveda
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