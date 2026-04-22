Liga MX Iván Alonso y Víctor Velázquez tendrán importante reunión sobre Larcamón El director deportivo y el presidente de La Máquina se reunirán para revisar un informe detallado sobre la gestión del actual entrenador.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Reunión urgente en Cruz Azul! Presidente y directiva

El último empate de Cruz Azul ante Querétaro y la racha de partidos sin ganar e n la que está sumido el equipo a unos días de que empiece la Liguilla, parecen ya haber causado gran preocupación en la directiva del equipo.

Y es que de acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso y el presidente del equipo, Víctor Velázquez, se reunirán de manera urgente este miércoles.

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El objetivo sería presentar un informe detallado sobre la gestión de Nicolás Larcamón al frente del equipo celeste, por lo que será un momento importante de cara a la Liguilla.

¿CÓMO LE HA IDO A LARCAMÓN EN CRUZ AZUL?

Desde que Larcamón asumió el cargo en junio de 2025, el estratega ha dirigido 46 encuentros y su balance ha sido de 24 victorias, 15 empates y siete derrotas considerando todas las competencias en las que ha participado.

Pero sobre su gestión pesan la eliminación de la Concacaf Champions Cup recientemente ante Los Angeles FC, la Copa Intercontinental, la caída en Semifinales en el Apertura 2025 y la eliminación de la Leagues Cup.