Cruz Azul s e mantiene optimista respecto al duelo de semifinales en contra de Los Tuzos del Pachuca, los cementeros no pueden garantizar el resultado ante el rival en las Semifinales del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX , sin embargo, se mantienen optimistas para llegar a la final.

“Pues garantizar nadie lo puede, no, nadie, nadie puede ver el futuro, ni mucho menos yo, obviamente yo no te puedo garantizar un resultado No tengo idea qué es lo que va a suceder ni en una hora entonces éste simplemente creo que el equipo anímicamente está muy bien está disfrutando mucho de la instancia está disfrutando de lo que tenemos, de lo que hacemos y eso es todo estamos estamos llevando el equipo el ánimo todo a un partido partido partido. Así es como lo estamos manejando, así es como nos ha funcionado durante la temporada”, señaló Aldrete.