Liga MX Larcamón sobre lesión de Nico Ibáñez: "Es aparentemente una lesión muscular" El estratega del equipo celeste dio un primer informe sobre la lesión de su jugador y el panorama parece menos alarmante.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Larcamón confía que lesión de Nico Ibáñez no es tan grave

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, informó sobre el estado de salud de su delantero Nico ibáñez, quien tuvo que abandonar el Clásico Joven ante el América por una lesión que causó alarma en el equipo; sin embargo, el panorama parece ser menos grave de lo que se pensaba tras lo ocurrido en el campo.

Según compartió el estratega celeste, Nico Ibáñez tendría una lesión muscular y a falta de los estudios médicos correspondientes, no sería algo de peligro como algo relacionado con ligamentos o tendones, lo que da tranquilidad al cuerpo técnico.

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"Lo de Nico es aparentemente una lesión muscular en el gemelo, la zona del chamorro, la espera de los estudios no es nada ligamentario ni tendinoso, había trascendido que era la lesión más grave de lo que aparentemente sería", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

LARCAMÓN LAMENTA FALTA DE ESPECTÁCULO EN EL CLÁSICO JOVEN

Por otra parte, Larcamón se refirió al empate a un gol en el Estadio Banorte entre América y Cruz Azul y la falta de espectáculo que tuvo, pues aceptó que se disputó un juego muy táctico.

"Las sensaciones no son las mejores en cuanto a lo que fue el partido, fue muy táctico, cerrado, todo el tiempo los sistemas se emparejaron y sin clara ventaja para ningún equipo", dijo el estratega en conferencia de prensa en donde agregó que esto terminó afectando al aficionado.