Liga MX Nico Ibáñez sufre terrible lesión y abandona el América vs. Cruz Azul En una jugada, en apariencia intrascendente, el delantero sintió un dolor y quedó tendido en el césped por lo que tuvieron que ingresar las asistencias

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Fuerte lesión: Momento exacto donde Nico Ibáñez se rompe vs. América

Las alarmas se encendieron al interior de Cruz Azul, luego de que Nicolás Ibáñez quedara lesionado en el campo durante el partido ante América en el Clásico Joven. El futbolista, con evidentes gestos de dolor, tuvo que abandonar el terreno de juego de forma obligada causando preocupación en el equipo.

Fue al minuto 34 mientras se movió en el área en espera del balón cuando al parecer sintió algo y se tendió de inmediato en el pasto. Incluso el portero Cota pidió la entrada de las asistencias que finalmente ingresaron. El jugador se tomó la parte posterior de la pierna derecha cerca del tobillo.

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Al salir del campo fue animado por sus compañeros y al bajar del carrito de las desgracias no pudo apoyar el pie por lo que tuvo que recibir la ayuda de los médicos. En su lugar ingresó al campo el delantero Gabriel Fernández.

Según informó Mauricio Ymay, reportero de TUDN, la lesión de Ibáñez podría no ser de gravedad. "A reserva de los estudios en los próximos días esperan que todo quede en tema muscular a la altura del gemelo", expresó el comunicador.

HENRY MARTÍN YA TENDRÍA FECHA DE REGRESO CON AMÉRICA

El delantero de América, Henry Martín, quien ha estado lejos de las canchas debido a una lesión, por fin podría volver a tener minutos con las Águilas. El jugador estuvo presente en el estadio en donde también se vio a Luis Malagón y de acuerdo con información del reportero de TUDN, Mauricio Ymay el jugador podría estar de regreso para el partido ante Toluca de la próxima jornada.