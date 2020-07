Copa por México: cómo y dónde ver los partidos del torneo amistoso en Estados Unidos

La Copa por México será el primer torneo que se jugará tras la pandemia del coronavirus y que pondrá a prueba los protocolos de bioseguridad de cara a lo que será el campeonato de la primera división de la Liga MX, y que se jugará entre el viernes 3 de julio y el 19 de julio en dos sedes: el estadio Akron de Guadalajara y el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

El futbol de la Liga MX tendrá un anticipo con la Copa por México, ya que contará con la participación de ochos clubes que lo tomarán como el último paso en medio sus pretemporadas antes de afrontar una nueva edición del Apertura 2020.

El mundo se paralizó en medio por los miles de casos del COVID-19 y el Clausura 2020 quedó inconcluso, por ello, el nuevo certamen espera devolverle la alegría a todo el país.

Chivas de Guadalajara encabezará el Grupo A junto al conjunto de Atlas, Tigres y el nuevo Mazatlán FC, franquicia que sustituye al Monarcas de Morelia. Todos los compromisos de esta llave se disputarán en el estadio Akron y solo los dos primeros de cada grupo tendrán la oportunidad de buscar un puesto en la final en la segunda ronda.

El Grupo B, también llamado grupo de la muerte, estará encabezado por las Águilas del América, que compartirán llave con los clubes de Pumas, Cruz Azul y Toluca. Este grupo permitirá a los televidentes observar hasta tres clásicos durante la primera ronda y además registra los nombres de los posibles candidatos a levantar la copa en la final del 19 de julio.

Transmisiones EN VIVO de la Copa por México

La primera jornada será el viernes 3 de julio a las 7:30pm (ET) y por el grupo A, Tigres vs Mazatlán FC en el estadio Akron de Guadalajara. Ese mismo día pero a las 9:55pm (ET) se enfrentarán América vs Toluca, en el debut de ambos equipos por el grupo B.

El día sábado 4 de julio será el turno de Pumas vs Cruz Azul en cotejo que será transmitido por TUDN desde las 7:30pm (ET). Por su parte, Chivas vs Atlas se medirán a las 9:55pm (ET) con transmisión en vivo de TUDN y Univision.

La tercera jornada traerá los encuentros entre Atlas vs Mazatlán FC a las 7:30 (ET) de la noche y Pumas vs América a las 9 de la noche ambos por TUDN.

Como parte de la cuarta fecha, el miércoles 8 chocarán Cruz Azul vs Toluca a las 7:30 de la noche y a las 9 Chivas vs Tigres harán lo respectivo, ambos compromisos también serán transmitidos por TUDN.

Chivas vs Mazatlán FC se enfrentarán el sábado 11 de julio a las 7:30 de la noche mientras que a segunda hora América vs Cruz Azul.

El domingo 11 de julio están programados los choques entre Atlas vs Tigres a las 6:30pm horas y Pumas vs Toluca a las 8:55 de la noche, todas las transmisiones de esta jornada estarán a cargo en vivo por TUDN.

Las semifinales y la final se jugarán a puerta cerrada, al igual que el resto de compromisos y serán trasmitidos por UniMás para todo Estados Unidos.

A continuación, el calendario de los duelos a enfrentar por los jugadores de los equipos del futbol mexicano que buscarán avanzar de fase desde el inicio para estar entre los mejores y disputar la final para convertirse en una de las noticias positivas que dará el deporte en los próximos días.

Cómo y cuándo ver EN VIVO los partidos de la Copa por México:

Grupo A

Partido - Fecha - Hora - Canal de TV

Tigres vs Mazatlán, viernes 3 de julio - 7:30pm ET - TUDN

Chivas vs Atlas, sábado 4 de julio - 9:55pm ET - TUDN / Univision

Atlas vs Mazatlán, martes 7 de julio - 7:30pm ET - TUDN

Chivas vs Tigres, miércoles 8 de julio - 7:30pm ET - TUDN / Univision

Chivas vs Mazatlán, sábado 11 de julio - 7:30pm ET - Univision

Atlas vs Tigres, domingo 12 de julio - 6:30pm ET - TUDN

Grupo B

Partido - Fecha - Hora - Canal de TV

América vs Toluca, viernes 3 de julio - 9:55pm - TUDN

Pumas vs Cruz Azul, sábado 4 de julio - 7:30pm ET - TUDN

Pumas vs América, martes 7 de julio - 9:55pm ET - TUDN

Cruz Azul vs Toluca, miércoles 8 de julio - 7:30pm ET - TUDN

América vs Cruz Azul, sábado 11 de julio - 9:55pm ET - Univision

Pumas vs Toluca, domingo 12 de julio - 8:55pm ET - TUDN

Semifinal - 1A vs 2B, miércoles 15 de julio - 10pm ET - UniMás

Semifinal - 2A vs 1B jueves 16 de julio - 10pm ET - UniMás / Galavision

Final - domingo 19 de julio - 9:30pm ET - UniMás.