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    Clausura 2014: Recuerdo del torneo en que Atlante dejó de ser de Primera División

    Tras 12 años de ausencia los Potros de Hierro estarán de vuelta en el Máximo Circuito del futbol mexicano.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Clausura 2014: El año en que Atlante dejó de ser de Primera División

    Uno de los equipos más emblemáticos y tradicionales del futbol mexicano sin duda es el Atlante, equipo qu e estará de vuelta en el Máximo Circuito de nuestro balompié luego de más de una década de ausencia y muchos torneos sin su presencia.

    Tras un acuerdo con Grupo Salinas en el que se adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC, la directiva azulgrana anunció su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división de ascenso, lo que causó nostalgia en más de un amante al futbol.

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    La última vez que el Atlante estuvo en la Primera División del futbol mexicano fue en el Clausura 2014, torneo en el que tras una serie de malos resultados y una última y dolorosa derrota 5-2 ante Jaguares de Chiapas, se concreto su descenso de categoría.

    En ese trágico torneo para la afición azulgrana, el descenso lo pelearon con los Tiburones Rojos del Veracruz y, paradójicamente, con los Rojinegros del Atlas, cuadro que en este mismo torneo cambiará de dueño al pasar de las manos de Grupo Orlegi a las de Grupo PRODI.

    Cuando se consumó la lamentable pérdida de la categoría, aquel mes de mayo de 2014, los Potros de Hierro eran dirigidos por el argentino Pablo Marini, quien a su vez sustituyó al uruguayo Rubén Israel.

    MICHAEL ARROYO, DE HÉROE A VILLANO

    El descenso del Atlante se dio desde la jornada 15 de aquel torneo, cuando tras fallar un penal en los botines de Michael Arroyo, cayeron 4-3 ante Santos Laguna y terminando en caída libre al solamente sumar 18 unidades y culminar en el puesto 17 de 18.

    A pesar de que esa pifia pudo marcar la carrera del delantero ecuatoriano, en ese mismo torneo de despedida de los Potros de Hierro también se vistió de héroe, cuando condujo a los suyos a la victoria sobre Querétaro 4-2 en la Jornada 10, luego de que marcara un póker de goles.

    EL OTRO LADO DEL CLAUSURA 2014

    En ese lejano Clausura 2014 el Cruz Azul terminó como líder de la competencia al acumular 36 puntos, sin embargo sería eliminado, con gol de visitante, po r el León, equipo que a la larga levantaría el título y conseguiría el Bicampeonato bajo la dirección técnica de Gustavo Matosas.

    El ecuatoriano Enner Valencia, del Pachuca, se proclamó campeón de goleo en ese torneo al sumar 12 goles, aunque el delantero del Atlante, Michael Arroyo, culminó tercero en esa categoría al mandar la de gajos en ocho ocasiones a la red y a pesar de sus dos penales fallados.

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