Claro y contundente fue Ricardo Ferretti al ser cuestionado sobre qué DT de los "alumnos" de Miguel Mejía Barón es mejor, en una comparación con Javier Aguirre : "Él, es mundialista", apuntó el brasileño, y agregó que " es un gran amigo , lo conozco desde que éramos jugadores y después tuve la oportunidad de trabajar con él para Miguel Mejía Barón en la selección nacional; me da gusto que haya aceptado la propuesta de la directiva del Monterrey ".

Este sábado se juega el Clásico Regio en un contexto distinto para cada cuadro. Mientras Rayados busca la clasificación directa, Tigres intenta meterse a la zona de reclasificación, pero para Tuca "en este tipo de partidos se olvida todo, ahorita entrar otros ingredientes en el clásico, nosotros no vamos a estar esperanzados nada más en eso, tenemos que mejorar mucho en nuestra actuación para poder sacar un triunfo ".

Por otro lado, señaló que no siente que se estará jugando su renovación en el partido ante su máximo rival deportivo.

"Tengo la palabra de honor, de hombre, del compromiso que hicimos hace mucho tiempo. Por la situación de que son gente muy ocupada y no se ha podido posibilitar el asunto de la firma, pero ya tengo la palabra. Nosotros somos hombres de palabra, ya sabemos de lo que hablamos, cuando un hombre da la palabra es más serio que la propia firma, en ese sentido no me preocupa, estoy tranquilo", añadió.