Liga MX Chivas inicia pláticas con FC Juárez por Denzell García El Rebaño toma ventaja sobre América y Monterrey, quienes también han mostrado interés por el juvenil.

Chivas desea fichar a Denzell García. Imagen MEXSPORT

Chivas busca fortalecer su plantilla para volver a ser protagonista en el Torneo Apertura 2026 y lograr el anhelado título de Liga MX, luego de quedarse a un paso de calificar a la Final del Clausura 2026.

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En ese sentido, uno de los nombres que han sido vinculados con el Rebaño es el de Denzell García, mediocampista de 22 años de FC Juárez, quien también sería del interés de América y Monterrey.

El periodista César Luis Merlo reporta que Chivas ya comenzó formalmente las negociaciones con Bravos para fichar a Denzell García y así tomar ventaja sobre América y Rayados, quienes no han presentado alguna oferta.

Merlo añade que, con el objetivo de facilitar el traspaso, el Guadalajara está dispuesto a incluir jugadores en la negociación como Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, un elemento que interesa en FC Juárez.

Denzell García es una de las grandes promesas del futbol mexicano, incluso fue incluido en la prelista de 55 jugadores que presentó Javier Aguirre para el Mundial 2026.