    Liga MX

    América y Monterrey muestran interés por Denzell García de Juárez

    El mercado veraniego podría anticipar una disputa por uno de los jugadores revelación dentro de la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video América y Monterrey se interesan en jugadorazo en la Liga MX: esto se sabe

    Denzell García, jugador de los Bravos de Juárez, ha despertado el interés de equipos fuertes de la Liga MX como el Club América y los Rayados de Monterrey de cara al próxmo mercado veraniego.

    César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, dio a conocer que tanto el conjunto de Coapa como la escuadra norteña han preguntado a Juárez por el elemento mexicano.

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    Hasta el momento, todo parece indicar que solo hay acercamientos para conocer la situación de Denzell García de cara al próximo Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

    El mercado veraniego podría empezar a calentarse rumbo al próximo torneo del futbol mexicano y, en caso de persistir el interés de las dos instituciones, habría una disputa interesante por el fichaje del elemento sonorense.

    La directiva de los Bravos de Juárez no descarta hacer la transacción, siempre y cuando la oferta convenga a todas las partes involucradas.

    Denzell García, medallista con México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, acumula dos goles actualmente en el Apertura 2026 de la Liga MX.

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