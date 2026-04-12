Omar Bravo Omar Bravo serguirá en la cárcel tras detención por abuso infantil El exjugador de Chivas y México fue detenido en octubre del año pasado.

Video Omar 'N' continuará en prisión preventiva

Omar 'N' seguirá en la cárcel tras ser detenido a finales del año pasado por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

Las autoridades rechazaron la petición del exfutbolista y su equipo legal de llevar a cabo el proceso en libertad y bajo fianza, y aumentaron el tiempo que permanecerá en prisión preventiva.

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Es decir, Omar 'N' permanecerá encerrado hasta dos años más mientras se determina su situación legal y se lleva a cabo el proceso.

De acuerdo con el representante legal de la víctima, en caso de ser encontrado culpable, Omar 'N' podría ser sentenciado entre 5 y 10 años en prisión por tratarse de una menor de edad.

En octubre pasado, el máximo goleador del Rebaño Sagrado fue capturado en el centro de Zapopan por policías de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia mediante un operativo tras emitirse su orden de captura.

De acuerdo con Erick López, reportero de TUDN, la detención se dio alrededor de las 18:30 horas de este sábado 4 de octubre e incluso, al ex jugador ya se le trasladó al penal de Puente Grande, Jalisco, una de las prisiones de seguridad del estado.

Borran a Omar 'N' del Museo Chivas tras ser vinculado a proceso

El caso de Omar 'N' al ser vinculado a proceso por abuso sexual infantil en Guadalajara ha provocado una reacción por parte de Chivas en las últimas horas.

Omar, máximo goleador en la historia del equipo varonil, tenía dentro del Museo Chivas una playera y un balón con el que rompió la marca de Salvador Reyes.