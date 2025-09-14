Video ¡Cayó el empate! Porozo marca al ganarle por arriba a dos defensores

Atlético de San Luis dejó escapar el triunfo en casa ante Xolos de Tijuana en el cierre de la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

En el estadio Alfonso Lastras los potosinos tuvieron la chance de sacar la victoria, pero un error provocó que los fronterizos los arrebataran un punto.

Xolos lució mejor en el campo en la primera parte del encuentro y por medio de Gilberto Mora tuvieron oportunidades de adelantarse en el partido, pero el juvenil no corrió con suerte para perforar las redes.

Y fue al minuto 34' cuando Atlético de San Luis aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo para que abrieran el marcador por medio de Benajmín Galdames con un remate de cabeza.

Para la segunda parte, los potosinos tuvieron la chance de ampliar el marcador, sin embargo, Miguel Alonso García se perdió un gol claro cuando se jugaba el minuto 55.

Al 62' los Xolos no desaprovecharon la que tuvieron y Jackson Porozo puso el 1-1 en los cartones con un remate de cabeza tras un centro de Gilberto Mora.

Después de pocas llegadas frente a las porterías rivales llegó la polémica al minuto 84 con un penal a favor de Atlético de San Luis que el árbitro central tuvo que echar para atrás tras revisar el VAR.

Al final el marcador ya no se movió y Atlético de San Luis dividió puntos con Xolos de Tijuana para llegar a siete puntos y ubicarse en la décimo tercera posición, por su parte, los fronterizos son sextos con 13 unidades.