Liga MX Atlético San Luis vs. Santos EN VIVO: Goles, resumen del partido del Clausura 2026 Liga MX Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Tuneros y Guerreros.



Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡EN VIVO! Atlético San Luis vs. Santos Laguna J16 del Clausura ¡AQUÍ!

Atlético San Luis y Santos continúan con la actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026 esta noche en el Estadio Libertad Financiera, solo para seguir sumando puntos y cerrar el torneo de la manera más honrosa.

Ambos equipos ya no tienen aspiraciones de Liguilla. Santos se mantiene como el sotanero del certamen y como el único equipo que no ha alcanzado el doble dígito en puntos. Presume solo dos triunfos, tres empates y 10 derrotas.

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San Luis, por su parte, no está tan lejos de esa situación. El cuadro se ubica en el puesto 15 de la tabla general con 15 puntos.

Lo más interesante de este duelo será lo que ocurra con João Pedro, delantero del Atlético San Luis, quien se encuentra en la pelea por el título de goleo. El brasileño suma 12 dianas, empatado con Armando González.

El sudamericano espera volver a marcar para trepar al primer puesto y aguardar que la “Hormiga” se vaya en blanco, con la intención de llegar con mayor comodidad a la última jornada.

ATLÉTICO SAN LUIS VS. SANTOS ACCIONES DEL ENCUENTRO

Todo para el arranqie del encuentro en la Fecha 14 del Clausura 20226 en el Estadio Libertad Financiera.

Pintado de amarillo

(15' | 0-0) Andrés Sánchez, arquero de San Luis recibe tarjeta amarilla por una falta en los linderos del área.

Arrancan las acciones de este miércoles en la jornada 16 de la Liga MX