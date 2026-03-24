Liga MX Empresarios de Morelia pretenden comprar a Puebla para volver a la Liga MX En las últimas horas se señaló que la intención de venta de La Franja no es por menos de 130 mdd.

Video Puebla puede ser comprado por empresarios de Morelia para volver a Liga MX

La venta de Puebla como franquicia de la Liga MX se puede realizar al salir un posible nuevo candidato interesado desde Morelia.

De acuerdo a información de Antonio Camacho de TUDN, la opción de cubrir los 130 millones de dólares que pide el cuadro de La Franja no es viable, pero intentarán ofertar para hacerlo realidad.

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"De esto no está enterado la directiva de los canarios, pero sí mediante empresarios michoacanos en conjunto con el gobierno de Michoacán estarían ofertando por comprar la franquicia para tener futbol de Primera División en Morelia. La directiva no estaba enterada de esto, hasta el momento de esta información".

En el pasado, cabe recordar que el Atlético Morelia intentó regresar a la Liga MX al comprar al mismo Puebla sin que lograra el objetivo y ahora buscaría el ascenso deportivo de otra manera.

Esta operación puedo permitir que Morelia regrese al Máximo Circuito cuando se convirtió en Mazatlán tras su salida en 2020, cuando la franquicia se mudó.

MORELIA DESMIENTE INTENCIONES DE COMPRA



A través de un comunicado de prensa, el Atlético Morelia dio su postura ante las versiones sobre las intenciones de adquirir al Puebla, sin conocimiento que no es directamente desde el club la posible compra.