Liga MX La Directiva quiere vender la franquicia de Puebla y esto es el precio Hay varios interesados en adquirir la franquicia del Futbol Mexicano, pero no se ha cerrado el trato.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Quieres un equipo de Liga MX? Esto vale el Puebla

Con el fin de ser más transparentes y de tener una mejor liga en el Futbol Mexicano, se determinó que la multipropiedad en la Liga MX debería acabar.

Esa regla era para unos pocos que tienen estaban en esta situación, León-Pachuca, Atlas-Santos y Mazatlán-Puebla.

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Este último es el que se ha ofertado, pero de acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN, la actual directiva ha puesto un precio alto que ha detenido a los posibles compradores.

“ El precio que le puso la directiva del Club Puebla al equipo, asusta a cualquier posible comprador, se estima que cualquier operación, se podría cerrar con 130 millones de dólares”.

El conjunto de los Cañoneros debería de estar fuera de esta ecuación para el próximo torneo, ya que a finales del 2025 se dio a conocer que la franquicia sería adquirida por el Atlante, para tener su regreso al máximo circuito´.

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, la escuadra de Puebla está valuada arriba de los 21 millones de Euros, arriba de los 445 millones de pesos.