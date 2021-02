“Fue muy confuso más que nada, siempre estuvimos apoyando a Germán que lo acusaron injustamente, pero estamos con la campaña de no al racismo a full, el club ya lo remarcó muy bien y es eso, ya terminó el tema y no hay nada más que hablar”, externó el argentino sobre la polémica que se armó la semana pasada en el Alfonso Lastras y un día después de que la Comisión Disciplinaria no encontrara pruebas de que Berterame haya insultado a Torres.