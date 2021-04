Por otro lado, Milton Caraglio aceptó que es difícil no estar pendiente del juego de los potosinos, más allá de que sus objetivos están en la liguilla: "Por más que te diga que no vamos a mirar la verdad es que te dicen, escuchas cómo va el rival directo, pero hay que saber que nosotros no podemos depender del resultado ajeno, hay que tener los pies sobre la tierra, Chivas también necesita ganar pero nosotros estamos preparados, hay que tener los pies sobre la tierra y no convertirnos en prisioneros de un resultado”.