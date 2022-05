Jugadores del Atlas tunden al Chicote: "Ya fuimos campeones antes que tú"

“El Chicote si lo llevan a jugar al América es capaz de besar el escudo, pinche nalgas prontas. En tu rancho no te enseñaron la lealtad ni la dignidad”, escribió un aficionado rojinagro que obtuvo una respuesta irónica de Zaldivar: “Jajajaja, sería por amor al club y lealtad we, él no es así”.