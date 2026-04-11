Liga MX Así se deja ver Luis Ángel Malagón previo al América vs. Cruz Azul La lesión no impidió al portero de las Águilas estar presente en el regreso de la Liga MX al Estadio Banorte con el Clásico Joven de por medio.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Malagón sorprende en la cancha del Estadio Banorte para el América vs. Cruz Azul

Fue precisamente en el estadio en el que se dará el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano en el que el veterano guardameta saltó a la cancha, pero no como jugador en turno, sino como espectador.

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Pese a su lesión, Malagón lució de buen semblante, sonriente todo el tiempo y amable con quienes se le acercaron, pero siempre apoyado en muletas para evitar que se agrave su rehabilitación, pues en días pasados se le vio con ejercicios físicos como parte de su recuperación.

Cabe recordar que fue hace un mes que Luis Ángel Malagón se lesionó cuando intentó realizar un despeje en partido de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union de la MLS.