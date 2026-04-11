Así se deja ver Luis Ángel Malagón previo al América vs. Cruz Azul
La lesión no impidió al portero de las Águilas estar presente en el regreso de la Liga MX al Estadio Banorte con el Clásico Joven de por medio.
Previo al silbatazo inicial del América vs. Cruz Azul en el regreso de la Liga MX al Estadio Banorte, el portero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, reapareció en escena, aunque lo hizo con muletas debido a la lesión que lo alejó del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
Fue precisamente en el estadio en el que se dará el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano en el que el veterano guardameta saltó a la cancha, pero no como jugador en turno, sino como espectador.
Pese a su lesión, Malagón lució de buen semblante, sonriente todo el tiempo y amable con quienes se le acercaron, pero siempre apoyado en muletas para evitar que se agrave su rehabilitación, pues en días pasados se le vio con ejercicios físicos como parte de su recuperación.
Cabe recordar que fue hace un mes que Luis Ángel Malagón se lesionó cuando intentó realizar un despeje en partido de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union de la MLS.
Esa lesión acabó con su sueño de participar en el Mundial 2026, donde se perfilaba como el guardameta titular del equipo que dirige Javier Aguirre, que será anfitrión y jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en territorio mexicano.