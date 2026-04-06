Liga MX Luis Ángel Malagón da sus primeros pasos tras romperse el tendón El arquero del América ya está en proceso de recuperación tras operarse hace unas semanas.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Malagón ya camina! Así va su recuperación tras grave lesión

Luis Ángel Malagón comenzó su proceso de recuperación tras romperse el Tendón de Aquiles hace unas semanas y el día de hoy, e l arquero del América presumió sus primeros pasos.

A través de su cuenta de Instagram el jugador del América publicó un video donde aparece caminando con apoyo de muletas en las instalaciones del cuadro azulcrema luego de ser operado.

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" Después de varias semanas, por fin vuelvo a caminar. Gracias, gracias, gracias", se puede también leer en su publicación.

Hace unos días el arquero de América había mostrado la herida que lo dejó fuera de a canchas por un largo tiempo.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA MALAGÓN?

Luis Ángel Malagón se lesionó el pasado 18 de marzo durante el partido entre América y Philadelphia Union como parte de la Concacaf Champions Cup lo que provocó que se perdiera el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.