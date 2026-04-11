América América prepara fiesta, regalos y show musical para su regreso al Estadio Banorte Regalos, parche exclusivo y show musical marcarán el regreso de América al nido

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América prepara fiesta, regalos y show en el Estadio Banorte

América prepara una fiesta en su regreso al Estadio Banorte y, para ello, ha compartido una serie de activaciones para su encuentro de este sábado ante Cruz Azul.

Volver a jugar en el Coloso de Santa Úrsula, luego de poco más de un año y 10 meses, no es cosa menor y la directiva desea que esta noche sea especial para el americanismo que se dé cita en un duelo que, además, se vive con pasión.

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¿Qué regalos y dinámicas prepara América para la afición?

Mediante sus redes sociales, el cuadro azulcrema tiene preparado un regalo especial para los aficionados. En la compra del tercer jersey del club en la tienda oficial, que se encuentra a un costado del Estadio Banorte, lo podrán personalizar con un parche exclusivo.

El diseño del parche es justamente del estadio, con la leyenda: “Volvemos a casa. Abril 2026”. Hay que destacar que las piezas son limitadas, por lo que solo un cierto número de aficionados podrá obtener este detalle.

Por otra parte, al medio tiempo se organizará un espectáculo musical con la presencia de Lasso, cantante y compositor venezolano que ha acumulado un gran éxito en nuestro país.

Con estas activaciones, el equipo pretende deleitar a la afición que tanto esperó para ver a su equipo nuevamente en el nido donde han cosechado infinidad de triunfos.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 14

Cuándo es el América vs. Cruz Azul: el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Banorte.

A qué hora es el América vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el América vs. Cruz Azul: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.