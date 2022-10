Definidas las series y partidos de Cuartos de Final del Apertura 2022

(1) América vs Puebla (8) - tentativamente miércoles 12 (8pm ET) y sábado 15 de octubre (10:05pm ET)

(2) Monterrey vs Cruz Azul (7) - tentativamente miércoles 12 (10:05pm ET) y sábado 15 de octubre (8pm ET)

(3) Santos vs Toluca (6) - tentativamente jueves 13 (8pm ET) y domingo 16 de octubre (7pm ET)

(4) Pachuca vs Tigres (5) - tentativamente jueves 13 (10:05pm ET) y domingo 16 de octubre (9:05pm ET)