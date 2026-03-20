Liga MX Chivas rechazó a Hormiga González en fuerzas básicas cuando era niño El jugador del Guadalajara no tiene en mente tener una pareja sentimental por sus objetivos.

Video Armando Hormiga González revela que fue rechazado por Chivas de niños

Armando 'Hormiga' González, goleador con Chivas en el actual Clausura 2026, reveló que en su preadolescencia fue rechazado un par de veces por el Guadalajara.

EL RECHAZO DE CHIVAS A LA HORMIGA GONZÁLEZ

PUBLICIDAD



En un adelanto de un podcast de Chivas TV, La Hormiga, quien está convocado a la Selección Mexicana para los partidos amistoso en marzo, dio estas palabras sobre su pasado en el Rebaño Sagrado.

"Mi hermano ya estaba en Chivas y a mí me invitaron a hacer una prueba a los 12 años para entrar a la Sub-13 y me rechazaron, me dijeron que estaba muy chaparrito, que no podía ser delantero con esa estatura y ese peso. Me fui muy triste porque había metido muchos goles, dije 'qué importa la altura, metí muchos goles'", comentó el delantero.

"Luego a los 13 años, lo mismo, me volvieron a invitar a hacer la prueba en Chivas San Rafael y ahí estuvimos una semana y me dijeron lo mismo. Cuando estaba jugando en la Tercera, seguía midiendo... sí crecí un poquito mas, creo que llegué al 1.70 metro, ahora mido 1.80 metros", finalizó el delantero que aspira a estar en el Mundial 2026.

HORMIGA, SIN INTERÉS EN TENER NOVIA



En otro podcast, pero ahora de Fernando 'Sheriff' Quirarte, leyenda de Chivas, el exjugador entrevistó a Armando 'Hormiga' González junto a su papá, donde le preguntó sobre si tenía novia en la actualidad.

El delantero ha sorprendido por su respuesta, al mostrar la maduraz que tiene y sobre todo, dar a entender que tiene en mente lograr otras cosas antes de una relación sentimental, por el momento.

"No tengo novia, hay candidatas, pero la verdad soy muy de mis rutinas, me gusta estar en lo mío, entonces simplemente no creo que sea lo mejor tener novia, por mis objetivos, sería jugar con el tiempo de alguien más y no me gustaría mucho. Ya conoceré a alguien, estoy muy tranquilo, muy feliz como estoy soltero, disfrutando".

PUBLICIDAD

'Hormiga' González suma nueve goles en el actual Clausura 2026 y pelea por ser nuevamente campeón de goleo en Chivas previo al Mundial 2026.