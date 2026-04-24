    Liga MX

    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 17

    Joao Pedro y la 'Hormiga' González llegan a la última fecha como grandes aspirantes a esta distinción individual.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Armando González y Joao Pedro se perfilan al título de goleo

    Se disputa la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, la última de la Fase Regular y la lucha por el liderato de goleo se mantiene al rojo entre Armando González y Joao Pedro de Chivas y San luis respectivamente.

    La 'Hormiga' suma 12 goles en el torneo y Joao Pedro tiene un gol más para comandar la tabla al llegar a esta última fecha de la Fase Regular.

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    Armando González tendrá la oportunidad de seguir anotando goles cuando las Chivas enfrenten a TIjuana en casa. Joao Pedro y el Alético de San Luis cierran su participación ante Juárez como visitantes.

    Por detrás de la ‘Hormiga’ González y Joao Pedro se encuentran Kevin Castañeda y Juninho Vieira. Más abajo los siguen Paulinho y Diber Cambindo con seis goles cada uno.

    Y otros futbolistas que buscan meterse al top 5 de goleadores se encuentran José Paradela, Salomón Rondón, Arturo González, Juan Brunetta y Ezequiel Eduardo Bullaude con cinco goles al momento.

    Cabre recordar que la ‘Hormiga’ González es el vigente campeón de goleo individual junto a Paulinho y Joao Pedro, quienes en el Apertura 2025 se consagraron con 12 goles cada uno.

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