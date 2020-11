Ángel Zaldívar señala que ha sido un torneo desafortunado para él

“Si la verdad ha sido un torneo desafortunado para mí, son cosas que a lo mejor no están tanto en nuestro poder, pasan una lesión desafortunada luego lo del covid, y que no me han dado los minutos que me hubiera gustado, pero hora que me dieron un poco más de minutos lo supe aprovechar y ahora que se viene lo mejor estoy muy contento de poder estar en ritmo, de poder anotar un gol y estando a la orden de lo que el Profe decida, de estar listo para poder estar dentro del campo”, dijo en entrevista con TUDN Ángel Zaldívar, quien suma sólo 123 minutos de juego en el Guard1anes 2020.