Pero como delantero, el jugador acepta que desea poder colaborar más con el equipo anotando, algo que se le ha negado en las últimas semanas: "Una cosa es ser paciente y otra es ser pasivo, el ser paciente no me quita las ganas, el hambre de marcar en cada partido; la lesión hizo que me perdiera unos partidos pero lo importante es que el equipo ganó, anotó y el cuerpo técnico me tiene toda la confianza, que sea paciente y los goles llegarán, que no me desespere y aunque no caigan los goles, el equipo tiene que ganar".