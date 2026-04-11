Liga MX ¿André Jardine y Henry Martín seguirán en América? Baños habla de su futuro Ojo a lo que dice el presidente deportivo de las Águilas respecto a dos piezas clave del conjunto de Coapa.

Video André Jardine y Henry Martín: el futuro en América revelado

Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, dio pistas sobre el futuro de André Jardine y Henry Martín, director técnico y delantero del conjunto de Coapa respectivamente, todo en entrevista exclusiva para TUDN.

El directivo refirió que si bien hay análisis al inal de cada torneo en el conjunto azulcrema, al menos de su parte hay la intención de que André Jardine continúe al frente de América y dijo desconocer ofertas por el brasileño, más allá de la del Botafogo de hace unos meses.

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"No tengo conocimiento de una oferta más que la del Botafogo que rechazó, no estoy enterado, él tiene contrato aquí y la idea es que siga, nos encantaría tenerlo uno, dos tres años más, a final de cuentas es futbol, hay un análisis posterior a cada torneo, estamos vivos en dos torneos, queremos seguir así, el análisis será acabando los torneos en verano".

HENRY MARTÍN Y SU SITUACIÓN ACTUAL CON EL AMÉRICA



Por otra parte, Santiago Baños calificó como 'inusual' lo que ha vivido Henry Martín con todo y sus lesiones, además de explicar que no ha jugado debido a que esperan darle un margen de recuperación más amplio, si bien ya estaría en condiciones de reaparecer.

"Ha sido muy inusual, ha tenido problemas, cuando se va a reincorporar, surge algo y ahorita nos estamos tomando un lapso más largo, ahora como de dos semanas y tenga continuidad más exigida, pero nos urge, no hay un jugador como Henry en el plantel, tiene todo el apoyo de parte del club, del cuerpo técnico y los compañeros".

Santiago Baños explicó que no hay una fecha determinada para el regreso de Henry Martín y que todo se evalúa día a día. Eso sí, descartó que la 'Bomba' no regrese a la titularidad por un desencuentro con Jardine y rechazó esos rumores.

"Nada, es más falso, tus compañeros inventan cosas y es lamentable, lo dicen sin tener investigación, gente que ni viene al club, es lamentable que tiren así opiniones sin ser reales, el primero, con certeza y conocimiento de causa, el primero que quiere que esté en la cancha es André Jardine, nadie representa al club como él, el esfuerzo que hace".

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Al igual que con Jardine, Baños dio a conocer que se buscará un análisis importante para la posibilidad de extender el contrato de Henry Martín si así conviene a todas las partes.