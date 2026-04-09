Guadalajara Cesilio de los Santos ve a Chivas para campeón de la Liga MX y descarta al América El jugador que destacó con el cuadro azulcrema no dudó en considerar al archirival como posible ganador del Clausura 2026.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Mítico jugador americanista ve a Chivas candidato a campeón en la Liga MX

El exfutbolista del América Cesilio de los Santos opinó sobre la actualidad de la Liga MX y se aventuró a candidatear a Chivas como el equipo que podría llevarse el título en este Clausura 2026 por encima de otros clubes del futbol mexicano, incluyendo a su exequipo.

Primero que nada, Cesilio de los Santos no dudó en destacar que había "una diferencia enorme entre cuatro o cinco equipos y después todo el pelotón que viene atrás", para después mencionar que el equipo rojiblanco es el que mejor sabe jugar debido a su capacidad de adaptación y la calidad de su entrenador, Gabriel Milito.

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"Chivas hoy demuestra que es para mí el mejor equipo que juega en México y el que mejor entiende este tema de la intención de saber jugar, de aprisionar, de cuando uno tiene que ser camaleónico se vuelve camaleónico. El técnico me parece un gran entrenador, que puede jugar con línea de cinco y en el mismo partido te puede modificar y juega con línea de cuatro, pero tiene recursos y cuando tienes recursos me parece que te puede ir muy bien", dijo en el programa Faitelson sin censura en donde aseguró que hoy serían candidatos al título.

¿POR QUÉ NO VE A AMÉRICA CANDIDATO AL TÍTULO?

Por otra parte, Cesilio de los Santos habló de la actualidad de su exequipo en el que aceptó que hoy en día todo le ha salido mal al técnico André Jardine. Para el exjugador el discurso se ha desgastado, además de los problemas físicos que ha padecido el equipo.

Aunque por otra parte consideró que una de las características de la crisis americanista está en la falta de capacidad para recuperar las pelotas, algo que perdieron en parte con la salida de Fidalgo, quien hoy juega en el Betis de España.